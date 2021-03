Yudi Tamashiro chora ao falar que pai sofreu um infarto devido à Covid-19

Mãe e irmã do apresentação também estão com a doença, só ele da família não foi infectado

Reprodução/Instagram/yuditamashiro/16.03.2021 Yudi Tamashiro gravou um vídeo para falar que a família está passando por um momento difícil



O apresentador Yudi Tamashiro fez um vídeo desabafando nas redes sociais sobre o estado de saúde do seu pai, Nelson, que está internado na UTI com Covid-19. O ex-apresentador do “Bom Dia & Cia” falou nesta terça-feira, 16, que sua mãe, Tânia, e sua irmã, Yumi, também testaram positivo para a doença. “O estado do meu pai está pior. Essa noite ele teve um infarto, está intubado. Minha mãe e minha irmã também estão com Covid. Eu sou o único na minha casa que não estou [com a doença] e estou na correria para ajudar minha família. O que eu peço para vocês é o que eu pedi quando minha mãe estava com câncer, só oração. Estou fazendo esse vídeo não para me promover e nem nada [do tipo], não preciso disso. Eu peço oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor”, disse o artista chorando. Nos comentários da publicação, muitos fãs e artistas mandaram mensagens de apoio ao ex-participante de “A Fazenda”.