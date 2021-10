Mãe de Zé Vaqueiro diz que soube de casamento do filho em live da cerimônia

‘Se tivesse me convidado, eu tinha ido’, comentou Nara de Sá Marcolino nas redes sociais

Reprodução/Instagram/naradesa/26.10.2021 Zé Vaqueiro não teria convidado sua mãe para o seu casamento



Mãe do cantor Zé Vaqueiro, Nara de Sá Marcolino disse nas redes sociais que não foi convidada para o casamento do filho, que aconteceu na última segunda-feira, 25, em Fortaleza, no Ceará. “Eu soube agora [do casamento]”, escreveu Nara em uma live da cerimônia no Instagram com emojis de choro. Em seguida, ela acrescentou: “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido”. O assunto repercutiu nas redes sociais, pois há três dias a mãe do cantor fez uma homenagem a nora, Ingra Soares. “Hoje o dia é dela, da minha nora Ingra. Que Deus te conceda toda sorte de bênçãos e muitos anos de vida e paz ao lado do meu filho, Zé Vaqueiro. Obrigada por cuidar tão bem dele. Feliz aniversário”, postou no Instaram.

Em março deste ano, o cantor, de 22 anos, participou do programa “Hora do Faro”, da Record, e foi surpreendido ao reencontrar a mãe, que ele não via há mais de um ano. Na atração, ele disse que foi criado pela avó, pois Nara se dividia em dois empregos, sendo um deles como cantora. O dono do hit Volta Comigo BB contou ainda que a mãe foi quem deu a primeira oportunidade para ele subir num palco e, juntos, cantaram a música Amor Perfeito. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa do artista, que informou que ele não quer dar ênfase ao assunto e, portanto, não irá se pronunciar.