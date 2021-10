Metallica anuncia novas datas para quatro shows no Brasil em 2022

Turnê estava originalmente marcada para 2020; apresentações serão em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba

LEONARDO SOARES/ESTADÃO CONTEÚDO Metallica voltará ao Brasil em 2022 para quatro shows



A banda Metallica anunciou nesta segunda, 25, as datas para os shows que realizará no Brasil em 2022 como parte da turnê ‘WorldWired Tour’, anteriormente previstos para acontecer em 2020, mas adiados duas vezes por conta da pandemia. O grupo começará os shows no Brasil em Porto Alegre, no dia 5 de maio, no Estacionamento da Fiergs; em seguida, vai para Curitiba, em 7 de maio, onde se apresenta no estádio Couto Pereira, e para São Paulo em 10 de maio, no estádio do Morumbi. Por fim, toca em Belo Horizonte, no dia 12 de maio, no estádio do Mineirão. Antes do Brasil, a banda passará por Buenos Aires, na Argentina e Santiago, no Chile.

“Como diz o ditado, a terceira vez é certeira, e estamos animados por estar neste espaço hoje para anunciar as datas reprogramadas da turnê sul-americana! Para aqueles de vocês que estiveram conosco nos últimos 18 meses, desde que os shows originais deveriam acontecer, obrigado por sua tremenda paciência”, afirma a banda, em comunicado divulgado no site. A banda Greta Van Fleet participará das apresentações e a Ego Kill Talent abrirá os shows no Brasil. Informações sobre reembolso podem ser verificadas no site de vendas. A partir de 8 novembro, ingressos adicionais ficarão disponíveis para compra. Os valores dos ingressos vão de R$ 195 a R$ 740.