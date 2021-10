Filmagens de ‘Rust’ são paralisadas até que investigação sobre morte de diretora seja concluída

Equipe foi informada por e-mail neste domingo, 24, e não há previsão de retorno

KOB TV News/Handout via REUTERS Filme 'Rust', sobre faroeste, está paralisado por tempo indeterminado



A equipe de produção do filme ‘Rust‘, de Alec Baldwin, decidiu interromper as gravações ‘enquanto durarem as investigações’ sobre a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, atingida por um tiro acidental. A notícia é da revista People. De acordo com a publicação, um e-mail foi enviado para todos os membros da equipe na noite de domingo. “Embora nossos corações estejam partidos e seja difícil ver além do horizonte, isso é, no momento, uma pausa, e não um fim”, dizia o comunicado. A investigação da morte de Halyna está com as autoridades do Novo México. Responsável por disparar a arma, o ator e também produtor, Baldwin, falou sobre o incidente no Twitter. “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega profundamente admirada”, escreveu.