Giulia Be é internada após desmaiar e bater a cabeça

Laudo consta que cantora foi internada ‘por motivos de doença neurológica de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico’

Reprodução/Instagram/@giulia Giulia Be sofreu o acidente na sexta-feira, 5, e foi liberada apenas nesta segunda



A cantora Giulia Be passou o fim de semana internada após sofrer um desmaio e bater a cabeça na última sexta-feira, 12. A artista foi levada às pressas para o hospital Sírio-Libanês. Com a perda súbita de consciência, a dona do hit “menina” teve que ser submetida a uma série de exames. Segundo informou a assessoria da cantora, o laudo consta que Giulia foi internada “por motivos de doença neurológica de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral”. A cantora recebeu alta nesta segunda-feira, 8. A artista passa bem, mas permanece em repouso em sua residência.