Netflix anuncia Noah Centineo, Pabllo Vittar, Madison Reyes e Anitta no Tudum Ao Vivo

O festival acontecerá de 3 a 5 de novembro e será transmitido, a partir das 19h, pelas redes sociais da plataforma

Breno da Matta/Divulgação/Netflix Noah Centineo, de Para Todos os Garotos, é uma das atrações confirmadas



A Netflix anunciou nesta manhã de quarta-feira, 28, Noah Centineo, Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de Julie and the Phantoms; a cantora Pabllo Vittar, Gloria Groove e Anitta como nomes confirmados para participarem do Tudum ao Vivo. O Tudum Netflix fez sucesso em sua primeira edição em 2020, mas teve que ser adaptado para o formato online por causa da pandemia do coronavírus. O festival acontecerá de 3 a 5 de novembro e será transmitido, a partir das 19h, pelas redes sociais da plataforma. O Tudum será comandado pela apresentadora Maísa e contará com um “ChatRolê”, que possibilitará a interação entre os telespectadores e os artistas. “A qualquer momento, qualquer fã assistindo em casa pode subir ao palco do Tudum e participar de um encontro virtual cara a cara com alguns de seus maiores ídolos”, explica a Netflix.

O evento contará com depoimentos, trailers, apresentações musicais e anúncios de novas produções. A Netflix também confirmou Ashley Park e Lucas Bravo, da série Emily em Paris; o elenco de Sintonia – Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros; Joel Courtney, de A Barraca do Beijo; Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de Control Z; Felipe Castanhari do Mundo Mistério e o cantor Emicida, estrela do documentário AmarElo, que estreia em dezembro na plataforma.