Maitland Ward fala sobre trocar Hollywood por pornô: ‘Menos degradante’

Atriz de 43 anos ficou conhecida por ‘As Branquelas’ e série infanto-juvenil da Disney

Reprodução/Instagram/maitlandward Maitland Ward revelou que sente-se mais live e confortável com seu corpo por causa do trabalho atual



A atriz pornô Maitland Ward, de 43 anos, e que ficou conhecida pela série da Disney “O Mundo É dos Jovens”, além do filme “As Branquelas“, falou sobre mudar o rumo da sua carreira em entrevista ao jornal Daily Star. Maitland revelou que encara a indústria de filmes adultos como “menos degradante” do que o ambiente em Hollywood. “Hollywood se tornou limitadora e chata para mim. Eu não queria que minhas únicas opções fossem fazer a ‘soccer mom [mãe de meia idade]’ em uma série ou viver exclusivamente de um papel que vivi na minha juventude”, disse.

Para ela, a vida como “atriz normal” tem prazo de validade nos Estados Unidos. “Hollywood é degradante para as mulheres com mais de 35 anos. A menos que você seja Jennifer Aniston ou outra pessoa super famosa, eles não querem ver você como sexy ou erótico”, desabafou. Maitland agora se sente muito mais empoderada e livre como mulher. “Eu nunca teria sido capaz de estar tão confortável em minha própria pele e com minha sexualidade se não fosse por minha jornada com filmes adultos. A pornografia também celebra muito mais os corpos das mulheres. O mainstream exige que todas sejam ‘palitos’. O pornô celebra todos os tamanhos, e as curvas, mais do que serem apreciadas, são procuradas”, afirmou.