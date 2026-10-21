Malévola e amiga pagam fiança e são liberadas após prisão no Egito

Nesta terça-feira (20), influenciadora foi detida em Alexandria, no Egito, junto com uma amiga brasileira, após a circulação de vídeos nas redes sociais

A influenciadora Malévola Alves e a amiga Bruna foram liberadas após serem detidas em Alexandria, no Egito. A informação foi confirmada ao Estadão pelo advogado Jonatha Carvalho Matos, que representa a brasileira. Segundo ele, a equipe também está cuidando dos trâmites para definir quando elas retornarão ao Brasil.

As influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira (20) durante uma viagem turística. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da liberação nem sobre eventuais desdobramentos legais do caso.

A prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial.

“Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos os nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio”, escreveu.

O advogado Jonatha Carvalho Matos havia informado anteriormente que a defesa buscava contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades egípcias para acompanhar o caso e garantir a segurança e os direitos legais da brasileira.

Prisão no Egito

Nesta terça-feira (20), Malévola foi detida em Alexandria, no Egito, junto com uma amiga brasileira, após a circulação de vídeos nas redes sociais. Segundo o Ministério do Interior egípcio, as imagens mostravam as duas turistas realizando gestos e movimentos classificados como “exibição pornográfica”, além de insinuações sexuais e assédio a pedestres em vias públicas de diferentes províncias do país.

Em comunicado oficial publicado no perfil do Ministério no X, as autoridades informaram que identificaram e detiveram as duas mulheres (uma delas criadora de conteúdo) em Alexandria. Ao serem confrontadas, elas teriam confessado os atos descritos e admitido ter gravado e publicado os vídeos em suas páginas com o objetivo de aumentar o número de visualizações. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública egípcia.

Antes do comunicado, Malévola relatou nas redes que ela e a amiga foram paradas durante um passeio, tiveram os passaportes retidos e foram levadas a uma delegacia, onde as autoridades teriam feito perguntas sobre a identidade de gênero das duas. A defesa da influenciadora informou estar em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades competentes para garantir a integridade física e os direitos legais das brasileiras. O Itamaraty afirmou que a embaixada está à disposição para prestar assistência consular quando solicitada.

A detenção ocorre em um país criticado por organizações internacionais por repressão a mulheres e à comunidade LGBTQIA+, embora as autoridades locais fundamentem a ação nos vídeos e na conduta descrita em espaços públicos. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventual deportação ou detalhes processuais além do encaminhamento à Promotoria. A situação continua em acompanhamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo