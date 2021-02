Malvino Salvador inicia transplante capilar para diminuir calvície

Ator não quer mudar radicalmente seu visual, apenas diminuir as entradas que tem no cabelo

Reprodução/Instagram/eumalvinosalvador Malvino Salvador decidiu fazer transplante capilar para diminuir entradas



O ator Malvino Salvador compartilhou na última quinta-feira, 11, no Instagram que deu início a um transplante capilar. “Estou preparado, já vou entrar lá na sala e depois eu vou sair com mais cabelo”, afirmou o ator que apareceu nos stories com a cabeça raspada e toda marcada. No final de janeiro, Malvino, que atualmente está no ar na reprise de “Haja Coração”, postou um vídeo mostrando a avalição que fez para realizar o procedimento estético. “Vou descobrir como posso diminuir um pouco a minha entrada [a calvície]. Não quero mudar a característica e nem a forma do meu cabelo, mas eu quero diminuir a entrada que está aumentando”, disse o ator na avaliação. Ele deixou claro que sua intenção não é mudar radicalmente, apenas “recuperar um pouco de cabelo” que perdeu sem afetar as características do seu rosto. “É uma intervenção pequena, não estou mudando o desenho do meu cabelo”, enfatizou o artista. Malvino ainda não mostrou o resultado final.