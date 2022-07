Elon Musk nega caso com esposa de fundador do Google: ‘Não faço sexo há séculos’

Fundador da Tesla desmentiu rumores de que seria o pivô da separação de Sergey Brin e Nicole Shanahan

Britta Pedersen/AFP - 01/12/202 Caso com Nicole Shanahan teria motivado o fim da amizade e bilionária de Elon Musk e Sergey Brin



O bilionário Elon Musk desmentiu os rumores de que seria o pivô da separação de Sergey Brin, fundador do Google, com sua então esposa Nicole Shanahan. Em publicações nas redes sociais, ele afirmou que esteve neste domingo, 24, em uma festa ao lado do empresário e que encontrou Nicole “duas vezes em três anos”. “Sergey e eu somos amigos e fomos a uma festa juntos ontem à noite! Eu só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas com muitas outras pessoas ao redor. Nada romântico”, escreveu no Twitter, em resposta a uma publicação que citava o suposto romance como motivação do divórcio de Brin e Shanahan, em janeiro deste ano. “Não faço sexo há séculos”, também disse Musk, em outra mensagem.

O romance entre o CEO da Tesla e a então esposa do fundador do Google ganhou as redes sociais neste domingo, após jornais internacionais, como o tabloide Daily Mail e o Wall Street Journal divulgarem matérias sobre o caso. Segundo eles, o relacionamento extraconjugal teria acontecido em dezembro do ano passado, durante um evento de arte em Miami. Apesar de passageiro, o caso com Nicole Shanahan teria motivado o fim da amizade bilionária de Elon Musk e Sergey Brin e o divórcio do casal Google. O episódio é mais um escândalo na vida do bilionário Elon Musk, que inicia uma disputa judicial pela desistência da compra do Twitter.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022