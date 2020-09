Gaviões da Fiel escolhe samba de Marcelo Adnet para Carnaval 2021

Samba-enredo escrito por humorista foi escolhido pela escola de samba paulistana, que ainda apresentará versão final da música

Divulgação/Globo Marcelo Adnet escreveu samba-enredo para Gaviões da Fiel



A Gaviões da Fiel anunciou que o samba-enredo coescrito por Marcelo Adnet foi um dos escolhidos para representar a escola no Carnaval 2021 de São Paulo. A agremiação informou que a canção de Adnet será mesclada com outro samba-enredo vencedor do concurso, e a versão final da música ainda será apresentada ao público. O enredo “Basta!”, assinado por Paulo Barros, vai protestar contra a opressão sofrida por minorias brasileiras. Assinam a letra com Adnet: Luciano Costa, Felipe Yaw, Fadico, Júnior Fionda, Lequinho, Fábio Palácio (Mentirinha), Leonel Querino, Altemir Magrão, Marcelo Valente, Sandro Lima e Rodrigo Dias.

Em 2020, Marcelo Adnet emplacou um samba-enredo para a escola carioca São Clemente, que retratou o conto do vigário na Sapucaí. Já para 2021, o humorista também venceu o concurso de samba da Dragões da Real, em São Paulo, e ainda participa da disputa final do samba-enredo das Rosas de Ouro. No Rio, Adnet assinará o desfile da Botafogo Samba Clube como carnavalesco, junto com Ricardo Hessez, em homenagem a João Saldanha.