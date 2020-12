Marcelo Medici se irrita com Aguinaldo Silva: ‘Volta para a bost* da tua última novela’

Ex-autor da Globo criticou o senso de humor do ator e eles acabaram trocando farpas nas redes sociais

O ator Marcelo Medici acabou se desentendendo nas redes sociais com o autor Aguinaldo Silva. Tudo começou quando o artista, conhecido por seus papéis cômicos, compartilhou um post no Twitter que dizia: “Escolha um nome de um filme e substitua uma das palavras por caralh*”. O ator escreveu “Os embalos do caralh* continuam”, referindo-se ao filme “Os Embalos de Sábado Continuam”, de 1983. Foi então que Aguinaldo decidiu comentar: “Eu, hem? Que porr* mais sem graça. Se esse é o humor da moda, prefiro voltar à tragédia”. Marcelo não gostou do que leu e decidiu rebater: “Isso… volta para a tragédia que foi a bosta da tua última novela”. Vale lembrar que o autor foi dispensado da Globo após 40 anos de casa em janeiro deste ano e, mesmo sendo responsável por grandes sucessos na emissora como “Senhora do Destino” e “Império”, sua última novela, “O Sétimo Guardião”, foi um fracasso de audiência e chamou atenção por estar na lista das novelas que registraram os piores ibopes da história da Globo no seu horário nobre. A trama trazia como protagonistas Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa e se passava em uma cidade mística em que tinha, inclusive, um homem que virava gato.

os embalos do CARALHO continuam: pic.twitter.com/rAIp1u1Y3R — Marcelo Medici (@marcelomedici) December 29, 2020