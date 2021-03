Márcio Garcia é processado após se desentender com vizinho

Construção de muro na propriedade do apresentador foi o que motivou a briga entre os vizinhos

Márcio Garcia foi processado pelo vizinho após aumentar o tamanho de um muro em sua propriedade



O apresentador Márcio Garcia acabou se desentendendo com um vizinho por causa de um muro e, agora, responde a um processo que está em trâmite na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo consta na ação em que a Jovem Pan teve acesso, Eduardo Antonio Kalache decidiu processar Márcio porque o apresentador aumentou a altura de um dos muros que dividem as propriedades, passando de 3 metros para cerca de 6 metros. O vizinho alega que esse aumento considerável causou transtornos de duas formas. Conforme descrito no processo, “a primeira delas é que a ventilação ficou extremamente prejudicada, aumentando em muito a sensação térmica no local. O segundo é que o muro passou a tapar a incidência dos raios solares sobre as plantas do jardim”.

Além disso, também há reclamações de que as obras do apresentador da Globo causaram danos na fiação da internet do vizinho e ao automóvel de uma moradora e, mesmo com as reclamações, nada foi feito. O estopim da briga aconteceu em novembro do ano passado quando foram instalados “tapumes ao redor da passarela que faz divisa entre as propriedades que já existiam há mais de 20 anos”. Eduardo entrou com um recurso pedindo a antecipação de tutela para determinar a retirada desses tapumes, mas o pedido foi negado pela juíza Bianca Ferreira Machado Nigri, que considerou o argumento apresentado por ele como “genérico”. Diante disso, foi determinado que os envolvidos devem apresentar contrarrazões que comprovem ou desmintam os danos citados no processo.