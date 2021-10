Marcos Mion diz que Nossa Senhora Aparecida intercedeu na cura do câncer da mulher

Suzana Gullo foi de joelhos visitar a imagem da santa na basílica em Aparecida, interior de SP

Reprodução/Instagram/marcosmion/11.10.2021 Marcos Mion e Suzana Gullo são devotos de Nossa Senhora Aparecida



Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o apresentador Marcos Mion relembrou quando foi ao Santuário Nacional em Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer com sua mulher, Suzana Gullo, que superou um câncer de mama. “Temos uma relação muito intensa com Nossa Senhora, ela faz parte do dia a dia da nossa família. Todos os dias falamos dela, conversamos, pedimos e agradecemos. Tem muitos acontecimentos ao longo da minha vida e da minha família que temos certeza absoluta que Nossa Senhora estava presente e intercedeu, como a vitória que a gente teve contra o câncer de mama que afetou Suzana, minha mulher. Nós fomos até o santuário agradecer, a Susana entrou de joelhos, estávamos muito emocionados”, contou o atual apresentador do “Caldeirão” à TV Vanguarda, afiliada da Globo.

No ano passado, no dia 12 de outubro – data em é celebrado o dia da santa católica considerada a padroeira do Brasil –, Mion fez um post no Instagram no qual Suzana aparece de joelhos na rampa que dá acesso a imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul. “Mãezinha, a ti agradecemos. Em nome da minha família, te agradeço por nos abençoar com a vitória na maior batalha que já enfrentamos, contra o câncer de mama do amor da minha vida. Ajoelharemos sempre perante a ti, Nossa Senhora Aparecida. Continue sempre nos cobrindo com seu manto sagrado”, escreveu Mion na legenda.