Maria Cândida revela que se ‘escondeu’ de Richard Gere em hotel: ‘Era casada’

Jornalista contou que ficou encantada com ator durante entrevista e ele foi procurá-la

Reprodução/Instagram/mariacandidatv/15.10.2021 Maria Cândida relembrou entrevista com Richard Gere



A jornalista Maria Cândida revelou que já flertou com o ator Richard Gere durante uma entrevista que fez com o artista no lançamento do filme “Dança Comigo?”, comédia romântica que protagonizou em 2014 ao lado de Jennifer Lopez. “Começamos a conversar, ele estava [com o corpo] mais para frente e tocou em mim. Fui entrevistando e parecia uma boba alegre, quem me conhece percebeu, eu só sorria para ele”, contou a repórter do “É de Casa”, da Globo, ao podcast “Inteligência Ltda.”. A entrevista com o astro de Hollywood aconteceu em um hotel nos Estados Unidos e, após terminar a gravação, o ator foi atrás de Maria Cândida.

“Terminei a entrevista e ele deveria ficar lá [no local] esperando o próximo [jornalista], mas quando eu saí e estava no corredor, eu vejo esse homem saindo da sala e me procurando. Acelerou muito meu coração, mas o que eu ia fazer? Eu sou loba, mas não sou tão assim. Eu era casada”, contou a jornalista, que acabou evitando Richard. Ela disse que se arrepende e confessou que ainda sonha em reencontrar o ator. “Eu quero o Richard Gere mesmo [ele estando] com 72 anos. Com Viagra, claro que dá. Esse cara rodou o mundo, ele vive com o Dalai Lama, ele fez ‘Uma Linda Mulher’, esse cara é foda. É outro nível”, finalizou Maria Cândida, de 50 anos.