Orlando Morais vence a Covid-19 e se emociona ao fazer discurso com Gloria Pires; assista

O cantor Orlando Morais venceu a Covid-19 e recebeu alta nesta quinta-feira, 1. Nas redes sociais, o músico postou um vídeo mostrando como foi sua saída. Em uma cadeira de rodas, ele fez um discurso para a equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília. Orlando se emocionou, chorou e recebeu apoio da mulher, a atriz Gloria Pires. “Quero agradecer a todos vocês, a todos os profissionais. Vocês entravam todos os dias no meu quarto sorrindo, dando amor, dando luz e dando vida. Quero que todas as pessoas no mundo que estejam passando por isso recebam o mesmo amor. Vocês são incríveis, vocês são guerreiros. O que vocês têm feito pela humanidade é incrível”, declarou Orlando com lágrimas nos olhos.

O discurso seguiu com o cantor agradecendo as pessoas que mais torceram pela sua recuperação. “Quero agradecer minha família, minha mãe em especial. Agradecer meus filhos: Cleo, Antonia, Ana e Pedro. Agradeço meus irmãos e você, Gloria, que respirou, soprou no meu pulmão no momento mais difícil. Eu te amo muito e te dedico a minha vida”, falou. A veterana atriz da Globo, que estava presente no momento, também se emocionou e foi até o marido para abraçá-lo. “Eu não tenho nem palavras para agradecer todo o carinho, todo o afeto, o sorriso, o apoio. Eu só posso agradecer e rezar pela vida de cada um de vocês”, falou Gloria para a equipe médica. O artista passou pouco mais de uma semana internado e celebrou que vai passar a Páscoa com a família.