Marido de Fabiana Karla anuncia fim do casamento e expõe motivo: ‘Não é falta de amor’

Diogo Mello usou as redes sociais para dar detalhes do que aconteceu; casal estava junto desde 2017

Reprodução/Instagram/odiogo_mello Fabiana Karla e Diogo Mello estavam juntos desde 2017



O casamento da atriz Fabiana Karla com o empresário Diogo Mello chegou ao fim. O anúncio nesta sexta-feira, 3, foi feito pelo agora ex-marido da artista, que explicou por que o casal decidiu colocar um ponto final na relação. “Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios. É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos”, escreveu em um post no Instagram. Ele também agradeceu a atriz pelo que viveram juntos. “É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar.” Diogo ressaltou ainda que ele e Fabiana seguirão juntos “como grandes amigos e parceiros”: “Isso a distância não será capaz de apagar”. Fabiana compartilhou o post do ex-marido e acrescentou: “Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é seu coração”. O casal assumiu o namoro em 2017 e estava casado desde 2019. Em dezembro de 2021, eles chegaram a se separar, mas depois reataram.