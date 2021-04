Marido de Ivete Sangalo pede desculpas após dizer que cozinheira transmitiu Covid-19 para a família

O comentário foi feito durante uma live com a atriz e apresentadora Regina Casé

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado, 10, com pedido de desculpas após ter dito que a cozinheira da família transmitiu Covid-19 para ele, a mulher e o filho. O comentário foi feito durante uma live com a atriz e apresentadora Regina Casé. Depois disso, Daniel começou a receber críticas de internautas e até mesmo a funcionária passou a ser hostilizada . “Minhas desculpas vão para Regina Casé, que teve o nome envolvido por conta da live que a gente fez juntos, queria pedir desculpas também para a minha cozinheira, que é uma pessoa muito querida – acabei de falar com ela aqui, pedi desculpas para ela pessoalmente também – e ela estava muito abalada porque, infelizmente, já estão cancelando ela no bairro onde ela mora, que sabe que ela trabalha aqui com a gente há muitos anos, e as pessoas estão criticando ela, julgando ela”.

Daniel esclareceu, ainda, que ficou surpreso com o diagnóstico positivo dele e dos familiares, uma vez que estão isolados em casa, há mais de um ano, sem receber visitas. “Eu realmente não posso afirmar que foi ela [cozinheira]. Eu deveria ter falado que achava que veio dela porque começou com ela. Assim que ela saiu daqui de casa, foi folgar, ela ligou para a gente e falou que estava com alguns sintomas de gripe. A gente, de pronto e imediato, fez todo o processo, de pagar uma consulta para ela, fazer os exames dela, de comprar todas as medicações, fazer todo o tratamento que foi orientado para ela fazer”. Ainda segundo o nutricionista, a funcionária e o filho dela, que também contraiu o vírus, bem como ele e a família estão bem. “De forma alguma eu quis julgar ela, eu quis culpar ela. Atribuir a ela essa culpa. Realmente não foi minha intenção”.

Daniel encerrou o vídeo destacando a importância da vacina e de reforçar as medidas de prevenção. Sobre ter mencionado, na mesma live, que ele e a família estariam “meio vacinados” após terem se recuperado da doença, esclareceu que não quis dizer que estariam completamente protegidos contra o vírus. “Quando falei que a gente tava meio vacinado, me referi à janela imunológica que ocorre quando você contrai um vírus. Mas não quis dizer que quem teve o Covid não pode ter de novo. Esse vírus é um vírus que muta em poucas horas. O que tenho visto nas discussões médicas é que até mesmo que foi vacinado pode ter uma contaminação por uma variante nova”.