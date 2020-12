Marido de Luiz Fernando Guimarães precisa ser internado devido à Covid-19

Ator afirmou que Adriano Medeiros ‘está no quarto’ e ‘se recuperando super bem’

Reprodução/Instagram/adrianomedeiros Adriano Medeiros, marido de Luiz Fernando Guimarães, está internado com Covid-19



O ator Luiz Fernando Guimarães usou o Instagram nesta terça-feira, 29, para dizer que seu marido, o empresário Adriano Medeiros, precisou ser internado após testar positivo para a Covid-19. Fazendo parte do grupo de risco, o artista também foi contaminado pela doença, mas apresentou sintomas leves. “Fiz uma postagem no Facebook ontem, e vocês mandaram tantas mensagens positivas, que meu dia amanheceu cheio de amor!!! Sim, meu companheiro Adriano está internado com Covid, mas já está no quarto, se recuperando super bem e já já estará de volta ao nosso lar. Eu acabei me contaminando também, porém senti pouquíssimos sintomas. Estamos bem agora, que o turbilhão já passou!!! Fiquem tranquilos… e se cuidem”, escreveu o eterno Rui de “Os Normais” (2001-2003). “Força meu amor. Na reza aqui”, comentou a atriz Carol Castro. “Vai dar tudo certo! Muita saúde pra vocês”, comentou uma seguidora. “Força! Deus os abençoe e que se recuperem rápido”, escreveu um seguidor.