Marieta Severo relata ‘pânico’ que sentiu durante internação por Covid-19

Atriz falou que enquanto ‘lutando pela vida’ tinha esperanças de que a vacina iria chegar

Reprodução/Twitter/AttuchLeonardo Marieta Severo fez um vídeo falando da sua experiência com a Covid-19



A atriz Marieta Severo, de 74 anos, deu um breve relato sobre o período em que ficou internada por testar positivo para a Covid-19, em dezembro de 2020. “Eu sou Marieta Severo, atriz, e queria falar com vocês da minha experiência de ter tido Covid. Falar do meu medo, do meu pânico, do que é passar por essa doença”, começou dizendo a atriz em um vídeo divulgado pelo jornalista Leonardo Attuch no Twitter. Marieta continuou falando que mesmo com medo, ela tinha esperanças. “Enquanto eu estava lá internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. E agora ela chegou. Eu abraço a vacina, abrace você também.” Os primeiros sintomas de Covid-19 foram sentidos pela atriz em 24 de novembro e, por conta disso, ela foi afastada das gravações de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela a ocupar a faixa das 21h na Globo. A princípio, ela recebeu tratamento em casa. Posteriormente, ela precisou ser internada. Após cerca de uma semana no hospital, ela acabou desenvolvendo uma pneumonia e só recebeu alta em 12 de dezembro.

*Com informações da Agência Estado.