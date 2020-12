Internada com Covid-19, Marieta Severo sente ‘cansaço’ e não tem previsão de alta

Atriz foi internada após apresentar um quadro leve de pneumonia e tem apresentado melhora nos últimos dias

Divulgação/Globo Marieta Severo ainda não tem previsão de alta



A atriz Marieta Severo está internada com Covid-19 desde o início de dezembro no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da artista de 74 anos informou à Jovem Pan que ela apresentou uma melhora significativa, mas ainda ainda sente “cansaço” e “não há uma previsão de alta”. A veterana atriz da Globo apresentou um quadro leve de pneumonia após testar positivo para o coronavírus e, ao ir ao hospital, precisou permanecer por lá “por precaução” e “segurança”. Antes de ser diagnosticada com a doença, Marieta estava gravando “Um Lugar ao Sol”, próxima novela da Globo que substituirá “Amor de Mãe” na faixa das 21h. Na última terça-feira, 8, Clara Buarque, que é filha de Carlinhos Brown com Helena Buarque e neta de Marieta, postou uma homenagem para a avó no Instagram: “Amor de outras vidas. A pessoa que eu mais sinto falta de ver a qualquer hora. Mulher forte e cheia de vida. Ela é minha melhor amiga, aquela que dá colo nas horas que tudo parece não fazer sentido. E tá comigo nos momentos mais felizes também. Que bom que vivemos tão grudadinhas. Eu não troco esse amor por nada nesse mundo! Não vejo a hora de poder voltar pra esse abraço e dormir juntinha d’ocê, vovó. Te amo demais”.