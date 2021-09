Marília Mendonça anuncia separação de Murilo Huff: ‘Não criem teorias’

Cantora, que tem um filho de um ano com o sertanejo, pediu para que respeitem este momento

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/murilohuff/28.09.2021 Marília Mendonça e Murilo Huff terminaram o namoro novamente



O namoro dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff chegou ao fim novamente. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da sertaneja confirmou a informação e ela também comentou sobre o assunto brevemente no Twitter nesta terça-feira, 28. “Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui, comigo mesma falando. Então de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, não estraguem a vida das pessoas… por favor, respeito”, comentou a cantora, que tem um filho com Murilo, Léo, de 1 ano.

“Atrás de dois cantores, existem três vidas, então antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo e isso é honroso. Agora que sigamos em paz, sou muito grata a esse relacionamento por tudo”, afirmou. A cantora voltou a pedir para não especularem o fim do relacionamento. “Respeitem as pessoas. Respeitem os finais. Respeitem os motivos. Apenas isso! Respeitem como você gostaria de ser respeitado.” Essa não é a primeira vez que o casal rompe a relação. Em julho de 2020, quando Léo tinha sete meses, o casal anunciou que não estava mais junto e Marília fez questão de negar os boatos de que o namoro chegou ao fim por ciúmes e traição. Pouco depois, os artistas reataram, mas não falaram mais do relacionamento publicamente.