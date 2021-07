Xand Avião demite DJ Ivis após vídeo de agressão contra ex-mulher ser divulgado

‘Não admito e nem compactuo’, afirmou o cantor que é dono de uma empresa que gerencia artistas

Reprodução/Instagram/xandaviao/12.07.2021 Xand Avião afirmou que não compactua com as atitudes do DJ Ivis



O cantor Xand Avião demitiu Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, da sua empresa de agenciamento de artistas, isso após a ex-mulher do músico, Pamella Gomes de Holanda, compartilhar nas redes sociais um vídeo em que é agredida por Ivis com tapas, socos e chutes. O caso ganhou repercussão e está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 12. No Instagram, Xand fez um pronunciamento dizendo que ficou surpreso e prestando solidariedade à Pamella. “Estava vindo para Fortaleza e quando chego em casa sou pego com essa tempestade do caso do DJ Ivis. É uma coisa muito séria, eu não admito e nem compactuo com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação. Quero dizer que já designei minha equipe inteira para ajudar a Pamella no que ela precisar, não só ela como a criança”, afirmou.

Xand continuou dizendo que já providenciou o desligamento do artista da sua empresa. “Estou muito triste, todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas nada justifica violência. O DJ faz parte da Vibe e, infelizmente, não tem como ele continuar com ele na nossa empresa. Estou sem palavras, surpreso como vocês, mas estamos aqui para o que a Pamella precisar.” Ivis confessou as agressões, mas disse que foi chantageado e recebeu ameaças. Após ser agredida, Pamella registrou um boletim de ocorrência e Ministério Público solicitou uma medida protetiva, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará.