Thiaguinho e Marina Ruy Barbosa comentam boatos de suposto affair

Ambos desmentiram que estão se conhecendo melhor e disseram que sentem admiração um pelo outro

Reprodução/Instagram/thbarbosa/marinaruybarbosa Thiaguinho e Marina Ruy Barbosa negaram que estão vivendo um affair



O cantor Thiaguinho e a cantora Marina Ruy Barbosa se posicionaram após começar a circular um boato de que eles estariam vivendo um affair. Tudo começou depois que a jornalista Fabíola Reipert divulgou, no “Balanço Geral”, que os artistas estavam se conhecendo melhor e foram vistos juntos no condomínio da atriz. Por meio da sua assessoria de imprensa, Marina negou a informação e disse que foi “surpreendida” com a notícia. No Twitter, ela também se manifestou: “Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida. Não consigo nem acompanhar”.

Desabafando, a atriz acrescentou: “Queria dividir com vocês minha vulnerabilidade. Cansa. Desgasta. Atrapalha. Existem várias coisas que abalam o emocional. E conviver com diversas mentiras vai machucando pouco a pouco”. Já no Instagram, ela afirmou que respeita e admira o pagodeiro, mas enfatizou que eles não têm contato um com o outro. Thiaguinho compartilhou a publicação feita pela atriz e escreveu: “Gente doida e com tempo! Mas Deus está vendo. Te admiro também, Marina! Deus abençoe sua vida”. Vale lembrar que o cantor foi casado com a atriz Fernanda Souza e, desde a separação, não engatou em nenhum relacionamento. Já Marina terminou em janeiro deste ano seu casamento com Alexandre Negrão.