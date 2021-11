Mario Frias é internado em Brasília após sentir ‘fortes dores’ no fêmur

Essa é a terceira vez que o secretário é internado desde junho de 2020; ele chegou a passar por dois procedimentos cardíacos desde dezembro do ano passado

Roberto Castro/Mtur Em maio deste ano, Mario Frias passou por outro cateterismo de emergência



O secretário Especial da Cultura, Mario Frias, foi internado no Hospital da Alvorada, em Brasília, nesta terça-feira, 23. Segundo nota divulgada pela pasta nas redes sociais, e compartilhada pelo ator, o motivo seriam fortes dores no fêmur. O texto afirma que o secretário foi avaliado, medicado e passa bem. “Mario Frias se encontra na sua residência, sem dores e continuará a despachar os trabalhos em casa”, diz a mensagem. Essa é a terceira vez que o secretário é internado desde junho de 2020. Em dezembro do ano passado, a hospitalização aconteceu após um princípio de infarto. Na ocasião, ele chegou a ser submetido a um cateterismo e procedimento de colocada de dois stents. Já em maio deste ano, Mario Frias passou por outro cateterismo de emergência. Na ocasião, ele foi submetido a exames para descartar eventuais sequelas cardíacas.