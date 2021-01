Marisa Orth tem conta do Facebook bloqueada após mentir a idade: ‘Fiz cagada’

Atriz contou no Instagram que decidiu colocar na rede social que tinha nascido este ano

Reprodução/Instagram/marisaorth Marisa Orth colocou no Facebook que nasceu em 2021



A atriz Marisa Orth teve sua conta do Facebook bloqueada após mentir sobre sua idade na rede social. “Vocês não tem ideia da cagada que eu fiz”, começou dizendo a artista nos stories do Instagram. Ela seguiu explicando que percebeu que sua data de nascimento estava visível no Facebook para os seus amigos e decidiu mudar porque, segundo ela, “tudo na internet é tudo de mentira”. “Problema, se achar velha, né gente?”, brincou a atriz decidiu colocar que tinha nascido este ano. “Falei: ‘Vou botar 2021’. [Apareceu] você confirma que tem um ano de idade. Escrevi ‘sim’. Foi cancelada a minha conta porque não tenho idade para ter um Facebook”, contou aos risos. Marisa, que atualmente está no ar na reprise da novela “Haja Coração”, na Globo, tem 57 anos e lidou com a situação com muito bom humor. Vale ressaltar que a idade mínima para fazer um Facebook é 13 anos.