Mulher de William Bonner revela que ele assiste ao ‘BBB’: ‘A gente adora’

A fisioterapeuta Natasha Dantas, que é casada com o jornalista William Bonner, respondeu algumas perguntas dos seus seguidores na última terça-feira, 20. Com os participantes do “BBB 21” sendo divulgados, uma pessoa quis saber se ela vai acompanhar o reality, que estreia na Globo no próximo dia 25 de janeiro. “É óbvio que eu vou assistir. Eu há muito tempo não assistia, fui ver do ano passado, me empolguei. Agora sei que a Karol Conka está lá e eu adoro essa pessoa, então eu já vou assistir por causa dela”, respondeu Natasha.

Aproveitando o assunto, outro seguidor quis saber se o apresentador do “Jornal Nacional” também acompanhava a atração. “Ele assiste, a gente comenta e a gente curte. A gente adora, já estou ansiosa para o novo ‘BBB’”, declarou a fisioterapeuta. Uma pessoa notou que Natasha é uma pessoa “temente à Deus” e quis saber se ela fala sobre isso com o marido. “Falo sempre de Deus para o Bonner e ele já conheceu minha igreja”, respondeu. Ao ser questionada sobre como conheceu o jornalista, ela brincou: “Como todo mundo, assistindo ao ‘Jornal Nacional’”.