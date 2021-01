Com câncer, marido de Ana Hickmann diz que filho é uma das razões para ele querer viver

Alexandre Correa postou uma foto do filho e escreveu que tem ‘orgulho’ de poder ver o menino crescer

Reprodução/Instagram/alewin71 Filho de Alexandre Correa tem 6 anos e possui o mesmo nome do pai



O empresário Alexandre Correa, que é casado com a apresentadora Ana Hickmann, fez um post nesta quarta-feira, 20, falando sobre como é bom poder acompanhar a evolução do seu filho, que atualmente possui seis anos. “O meu maior orgulho é ver você crescendo e aprendendo a lidar com a vida. Obrigado por ter me trazido ainda mais razões para viver e ser feliz”, escreveu o empresário na legenda de uma foto em que o menino, que possui o mesmo nome do pai, aparece sentado com seu cachorro. Vale lembrar que Alexandre foi diagnosticado com câncer no pescoço em novembro do ano passado e está em tratamento. Durante esse período, ele vem divulgando seu progresso e dificuldades nas redes sociais e tem feito postagens ressaltando a importância de ter sua família ao seu lado e agradecendo aos profissionais da saúde. A luta contra a doença não tem sido fácil e ele já compartilhou nas redes sociais que perdeu cerca de 12 kg e precisou se alimentar por sonda em dezembro.