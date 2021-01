Após polêmica separação, Tiago Ramos se derrete por mãe de Neymar: ‘A flor mais bela’

Ex-namorado de Nadine Gonçalves fez um post nas redes sociais desejando um feliz aniversário a ela

Reprodução/Instagram/tiagoramoss Tiago Ramos postou uma foto com Nadine Gonçalves e fez uma declaração



O influenciador digital Tiago Ramos surpreendeu os seguidores ao fazer um post em homenagem à mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, que fez aniversário na última terça-feira, 19. “Chegou o dia que a mulher dos olhos de Deus veio ao mundo como uma linda criança. Passou por muitas coisas na sua vida inteira pra chegar até onde chegou. Ela é a Nadine. Uma mulher batalhadora, sonhadora, viva, persistente, a mais linda, cheirosa. A flor mais bela que possa existir no mundo. Com poucas e sinceras palavras te desejo um feliz aniversário. Que Deus possa te dar muita saúde e muitas bênçãos. Obrigado por sua sincera e verdadeira amizade. Te amo”, escreveu Tiago no Instagram. Conhecido como ex-padrasto de Neymar, o influenciador e Nadine viveram um relacionamento conturbado e cheio de polêmicas. A separação aconteceu no meio do ano passado, mas em dezembro surgiram rumores de que eles estariam tentando se reconciliar em uma viagem a Cancún. Tiago desmentiu, disse que estava sozinho na viagem e chegou a relatar que se envolveu em uma briga na qual levou uma facada.