Mateus Carrieri é vacinado contra a Covid-19 aos 54 anos e seguidores questionam: ‘Furou a fila?’

Ex-participante de ‘A Fazenda’ explicou que é formado em educação física e, por isso, recebeu a vacina

Reprodução/Instagram/mateuscarrieriof/30.03.2021 Mateus Carrieri tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19



O ator Mateus Carrieri surpreendeu muitos seguidores ao postar nas redes sociais que tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Um sopro de esperança! Compartilho com vocês essa alegria que caiu sobre o meu dia hoje! Tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e estou completamente feliz! Finalmente, nós, educadores físicos, fomos reconhecidos como profissionais da saúde, promovendo saúde e bem-estar a todos a nossa volta! Meu desejo é que muito em breve, você que está lendo esse post e toda sua família possa estar imunizada! Todos com muita saúde e livres desse vírus! Minha amiga Jojo Todynho, agora sim a imunidade chegou (risos)”, escreveu o artista que participou com a funkeira do reality show “A Fazenda 12” e era chamado de “idoso” por ela na atração.

Mesmo explicando que tomou a vacina por ser um educador físico, o ator, de 54 anos, foi questionado por diversos seguidores. “Qual a sua idade? Furou a fila foi?”, comentou uma pessoa. “Onde você tomou? No Rio ou em São Paulo? Também sou educadora física e me foi negada a vacina”, escreveu outra. Mateus respondeu: “Em Sampa, a partir de hoje [segunda-feira,29] podem se vacinar educadores físicos acima de 53 anos”. Também teve seguidor perguntando se o ex-Fazenda era formado em educação física e ele respondeu que “sim”.