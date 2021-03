Juliette se irrita com Arthur e eles discutem no ‘BBB 21’: ‘Idiota, imbecil’

Eles se desentenderam porque a paraibana não gostou do tom que o crossfiteiro usou para falar com ela

Reprodução/Globo/29.03.2021 Juliette e Arthur se desentenderam no 'BBB 21'



O clima esquentou nesta segunda-feira, 29, entre Juliette e Arthur no “BBB 21”. O desentendimento começou com Gilberto, que estava contando na sala sobre uma briga que teve com Karol Conká, eliminada com a maior rejeição da história do reality. Pocah e Juliette não concordaram com Gil, que estava dizendo que a rapper armou a briga. “Essa parada de falar que foi armado, eu não concordo”, afirmou a paraibana, que teve o apoio da funkeira. Arthur estava na conversa e disse para a advogada que aquela era a opinião dela. Juliette achou que o crossfiteiro foi grosseiro no jeito de falar e disse: “Não posso falar nada contigo que você já vem com ignorância”. O líder da semana rebateu: “Sai fora, Juliette”. Irritada, a paraibana levantou do sofá e xingou: “Idiota, imbecil”. O capixaba respondeu: “Idiota é você”. A sister retrucou: “Vai à merda”. No quarto, Juliette contou o que tinha acontecido para Caio e Rodolffo: “O cara me coloca no paredão e ainda vem tirar onda com a minha cara e quer que eu fique calada? É demais, tudo tem limites”.