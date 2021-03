Regina Casé recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Em publicação nas redes sociais, atriz agradeceu ao Instituto Butantan e à Fiocruz, além de enaltecer os profissionais da saúde

A atriz Regina Casé recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 29. A aplicação aconteceu em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a apresentadora recebeu uma dose da Coronavac. “Hoje cedo tive o aviso que eu tanto esperava! Chegou a minha vez! Que surpresa boa! Um lote novo que atenderá quem tem de 60 a 69 anos! É impossível não se emocionar… Fui para o postinho de saúde com o coração batendo forte!”, disse Regina em publicação feita nas redes sociais. Além disso, a atriz também agradeceu à Fiocruz e ao Instituto Butantan, que produziu a vacina que ela recebeu. “Quero agradecer ao @butantanoficial, à @oficialfiocruz e todos os outros cientistas, que mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança! Viva a bela ciência”. Regina também homenageou Jaciara, profissional de saúde que aplicou a vacina. “Na pessoa da Jaciara, que me aplicou a primeira dose de coronavac, agradeço também a todos os profissionais de saúde e outros trabalhadores que estão há um ano nessa guerra!” concluiu a artista.