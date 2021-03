Após Juliette dizer no ‘BBB 21’ que beijou Thiago Rodrigues, ex do ator posta: ‘Corra, Ju’

Ator, que foi casado com Cris Dias, se manifestou sobre o assunto e declarou torcida para a paraibana

Reprodução/Globo/Instagram/30.03.2021 Thiago Rodrigues e Cris Dias colocam ponto final no casamento em 2017



Depois que Juliette revelou no “BBB 21” que já tinha dado um beijo no ator Thiago Rodrigues, a jornalista Cris Dias, que foi casada com o ex-galã da Globo, fez uma postagem no Twitter que os seguidores acreditam que foi um alerta para a paraibana. “Corra, Ju, corra”, escreveu Cris em inglês. Após a grande repercussão que o beijo de carnaval teve, Thiago também se manifestou sobre o assunto nas redes sociais e postou uma foto da sister nos stories do Instragram dizendo que é time Juliette. O casamento de Cris e Thiago terminou em 2017 após muitas idas e vindas. Eles ficaram 10 anos juntos e tiveram um filho, Gabriel. A relação foi cercada de polêmica e Thiago Rodrigues chegou a abrir um processo contra a ex-mulher por lesão corporal. Após a separação, eles também teriam tido uma discussão na portaria da Globo, na qual seguranças precisaram intervir. Thiago já negou em entrevistas que isso tenha acontecido. Atualmente, Cris vive um relacionamento com o ator Caio Paduan.