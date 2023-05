Mateus Solano revela que já fez sexo em lugar público; local surpreende

Artista também falou que se já participou de uma relação a três e se já se fantasiou para a mulher

O ator Mateus Solano revelou que já fez sexo em um lugar público. Reservado quando o assunto é sua vida pessoal, o artista ficou sem jeito ao ser questionado pelo humorista Sérgio Mallandro: “Qual foi o lugar mais louco que já fez amor?”. Mesmo tímido, Mateus não fugiu da pergunta e surpreendeu ao responder: “Na Praça dos Três Poderes”. O ator Renato Rabelo, que comanda o podcast “Papagaio Falante” junto com Mallandro, comentou: “Olha, lá em Brasília. Mostrou o quarto poder”. Durante o papo, o artista também contou que nunca participou de um trisal e também nunca fez sexo a três.

“Sempre fui muito cagão para isso, eu devia ser mais corajoso, mais destemido nesse lugar, mas ainda tem tempo”, falou. O ator, famoso por ter interpretado o personagem Felix na novela “Amor à Vida” (2013), disse ainda que nunca colocou uma fantasia na hora do sexo, mas que acha a ideia interessante. Sobre o tipo de traje que usaria, ele expôs: “Uniformes de uma forma geral, tanto eu quanto ela. Pode ser prisioneiro, bombeiro, todos os fetiches que você pode imaginar. Misturar uma bombeira com um presidiário, criar uma história (risos)”. Por fim, Mateus, que é casado há 15 anos com a atriz Paula Braun, brincou dizendo que precisa visitar um sex shop para conhecer as novidades.