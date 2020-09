‘Momento dramático’, diz Maurício Manieri do hospital após sofrer infarto

Cantor tranquilizou os fãs dizendo que é ‘muito bom estar vivo’ após fazer cirurgia no coração no início da semana

Reprodução/Instagram Maurício Manieri, de 50 anos, sofreu infarto na última sexta-feira (11)



O cantor Maurício Manieri publicou um vídeo no Instagram diretamente do hospital na noite de terça-feira (15). Ele está internado desde sexta-feira (11) após sofrer um infarto e passar por cirurgia. “Estou aqui para agradecer imensamente todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida, momento muito dramático. Foi um milagre o que aconteceu. Os médicos aqui foram fantásticos, só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo, bom mesmo, para poder estar com vocês, agora de coração novo. Obrigada Deus, obrigada meus amores”, disse o artista.

No início da semana, Iza Stein, a esposa de Maurício, usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs. “Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho com o Mau. As orações são muito bem vindas nesse momento, farão toda diferença em sua recuperação. Foi um grande susto, podemos considerar um milagre ele estar entre nós hoje”, escreveu Iza.

Assista ao vídeo: