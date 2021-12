Mulher flagra traição de marido com amiga após checar câmeras instaladas por ele

Nas redes sociais, americana se queixou da descoberta e chamou esposo de ‘trapaceiro’ e ‘lixo’

Reprodução/Tiktok/Kaylie Kristina A jovem americana Kaylie Kristina é mãe de dois filhos



A norte-americana Kaylie Kristina contou em suas redes sociais que descobriu a traição de seu marido de forma inusitada. Em um vídeo no Tiktok, a mulher disse que, ao conferir as câmeras que o próprio esposo havia instalado em casa, descobriu que ele estava a traindo com uma de suas amigas. Mãe de dois filhos, Kristina usou hashtags na publicação para chamar o homem de ‘trapaceiro’ e ‘traidor’. “Quando seu marido está doente demais para a viagem em família que você planejou”, disse ela, que também esclareceu nos comentários da postagem o que de fato aconteceu. “Ele achou que a câmera estava desativada”.

O vídeo da descoberta mostra o marido de Kaylie acariciando e apalpando o corpo de uma mulher durante uma troca de beijos. Em pronunciamento, a mulher traída afirmou que a moça da gravação por muito tempo fingiu ser sua amiga. “Ela é tão destruidora de lares quanto ele”. Mesmo com o pedido de desculpas do marido, Kaylie Kristina afirmou que não reatará o seu casamento. Em declaração ao The New York Post, a americana disse que a presença do ex-companheiro está impedida em sua casa. “As fechaduras foram alteradas e ele não reside mais aqui.”