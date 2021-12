Oscar adia cerimônia de entrega de prêmios honorários após aumento de casos de Covid-19

Cerimônia principal de entrega de prêmios segue marcada para o dia 27 de março; o ator Samuel L. Jackson receberá um dos prêmios neste ano

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Oscar



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou o adiamento do Governors Awards, cerimônia de entregas de Oscar honorários, que aconteceria no dia 15 de janeiro. O motivo da decisão foi o aumento do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos. O anúncio do adiamento foi feito nesta quarta-feira, 22. “Tomamos a difícil decisão de mudar nossos planos para o Governors Awards presencial do dia 15 de janeiro. Devido às incertezas quanto às variantes [da covid-19], e ao impacto que isso pode ter em nossa comunidade, sentimos que esta é a melhor e mais segura decisão a se tomar para os nossos premiados e convidados. Traremos uma nova data em breve, conforme continuamos a priorizar a saúde e bem-estar de todos os envolvidos”, disse a Academia. Nesse ano, os prêmios serão dados para Samuel L. Jackson, Liv Ullmann e Elaine May. O prêmio Jean Hersholt será entregue para Danny Glover. Mesmo com o anúncio, até o momento não houve alteração na agenda da cerimônia do Oscar 2022, que acontecerá no dia 27 de março.