Dynho Alves vai morar em hotel após encontrar casa vazia: ‘Rir para não chorar’

Dynho afirmou que vai ficar em um hotel até que consiga mobiliar a residência novamente



O funkeiro Dynho Alves decidiu morar em um hotel após retornar para sua casa, onde vivia com Mc Mirella, e encontrar o imóvel praticamente vazio. A funkeira decidiu colocar um fim na relação e pedir o divórcio enquanto o cantor participava da 13ª edição da Fazenda e retirou seus pertences da casa. O motivo da separação foi intensa aproximação com Sthefane Matos, que também acabou divorciada pelos acontecimentos no reality. Neste sábado, 18, depois de retornar para casa pela primeira vez e encontrar o local praticamente vazio, Dynho afirmou que vai ficar em um hotel até que consiga mobiliar a residência. “Não tinha vindo aqui pra casa, né. Olha a piscina a situação que tá. Eu tô no hotel até conseguir fazer as coisas aqui em casa, arrumar tudo e deixar organizado. Ir atrás do que falta ainda aqui pra casa pra eu voltar pra cá de novo. Então, por enquanto, eu vou ficar no hotel”, disse aos seguidores do Instagram.

Dynho também citou que tem pensado sobre os recentes acontecimentos em sua vida. “É cada coisa que acontece na minha vida que eu fico doido. Meu Deus do céu, haja coração”, falou na rede social. O ex-peão mostrou aos seguidores o imóvel praticamente vazio, apenas com uma televisão, roupas e tênis do cantor. “Gente, eu tô rachando aqui. De verdade, tem que rir pra não chorar. Olha o eco da casa.”