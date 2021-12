‘A Fazenda 13’: Rico Melquiades é o grande campeão e leva R$ 1,5 milhão

Influenciador digital teve 77,47% dos votos; segundo lugar foi de Bil Araújo que teve 18,83%

‘A Fazenda 13‘ chegou ao fim. Depois de três meses de reality show, um peão foi consagrado campeão. Na finalíssima desta quinta-feira, 16, disputaram o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0 km Marina Ferrari, Solange Gomes, Bil Araújo e Rico Melquiades. A apresentadora Adriane Galisteu terminou sua primeira temporada comandando o reality em alta com os fãs. No pódio da Fazenda, a influenciadora digital Marina ficou em quarto lugar com 2,77% dos votos. O terceiro lugar ficou com a escritora Solange com 3,70%. A decisão ficou entre Rico e Bil, e o grande campeão foi Rico Melquiades com 77,47% dos votos. Bil teve 18,83%.