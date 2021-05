‘Esperei 33 anos para ser feliz, não é justo’, diz esposa de MC Kevin após morte do cantor

Funkeiro caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo, 16

Reprodução/ Instagram @ dra.deolanebezerra Deolane Bezerra homenageou seu marido em publicação no Instagram



Deolane Bezerra, esposa de MC Kevin, voltou às redes sociais para homenagear o marido, que morreu após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no domingo, 16. Em publicação feita no Instagram na manhã desta segunda-feira, 17, Deolane disse não achar justa a morte do marido e que ‘levou um pedaço dela’. “Você se foi e levou um pedaço de mim, você sempre foi tão incrível, aparece de novo e fala esqueci vida, acorde, não me deixa, esperei 33 anos para ser feliz e você me abandona? Não é justo você partir assim! Não é! Não é!”, disse a esposa do MC. Mais cedo, Valquiria Nascimento, mãe do funkeiro, também lamentou a morte do filho nas redes sociais. “Tenho certeza que a partir de hoje o céu não vai ser mais o mesmo com a sua chegada aí. Está doendo tanto, tanto, mas tanto que não tenho palavras. Só quero pedir: Deus cuida dele aí para mim. Filho, a última coisa que você falou foi ‘mãe, eu te amo’. Eu também quero te dizer: filho eu amo você, obrigado por tudo, mais tudo mesmo. Te amo até o último dia da minha vida”, disse a mãe de Kevin.