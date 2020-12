Felipe Dylon diz que não se vê participando do ‘BBB’ e de ‘A Fazenda’: ‘Minha área é a música’

O artista se prepara para lançar novos projetos que foram interrompidos com a pandemia

Reprodução/Instagram/felipedylon Felipe Dylon está com novos projetos e espera voltar logo a fazer shows



O cantor Felipe Dylon está trabalhando em novos projetos e parcerias nesta pandemia causada pela Covid-19, mas o artista confessou ao Tô na Pan desta sexta-feira, 4, que mesmo conseguindo trabalhar está morrendo de saudade de estar perto do público. “Estou com muitos projetos para serem lançados, mas com a pandemia tudo deu uma estagnada. É uma tristeza muito grande”, comentou o cantor que recentemente gravou com o funkeiro Bochecha a música Sabor de Verão e Ligação Astral com o africano Nelson Freitas. Durante o papo, o artista disse que foi “muito legal” a oportunidade de gravar o reality show “Família MTV” e que adorou participar do Dança dos Famosos, quadro do “Domingão do Faustão”, mas ressaltou que não aceitaria entrar em realities como o “BBB” e “A Fazenda”. “Não me vejo muito nessa realidade. Minha área é mais a música e o surf”, afirmou. Aos 33 anos, Felipe continua com a mesma carinha de quando estourou no Brasil com Musa do Verão e, com timidez, falou o que faz para se manter tão conservado: “Acho que o segredo é se cuidar, se alimentar bem, fazer exercícios físicos e surfar”.