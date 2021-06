MC Melody anuncia festa de 15 anos para 2 mil pessoas e é criticada: ‘Covid foi convidada?’

Cantora postou que o evento está chegando, mas ela celebrou seus 14 anos em fevereiro deste ano

A cantora MC Melody está sendo criticada após postar nas redes sociais que está planejando fazer uma festa de aniversário para 2 mil pessoas. A artista completa 15 anos em fevereiro de 2022 e já declarou em outras ocasiões que está ansiosa por essa data. “15 aninhos chegando, festinha para 2 mil pessoas com muito funk”, escreveu a cantora na legenda de uma foto que postou no Instagram na noite de terça-feira, 1. Após a publicação, Melody passou a ser criticada pelos seguidores, já que o evento causaria aglomeração em meio a pandemia da Covid-19, que até então segue descontrolada no Brasil e já soma mais de 462 mil mortes. “Da Covid não tem medo, né? Que exemplo”, comentou uma seguidora na rede social. “Torcer para até lá ter acabado a pandemia, né gatinha?”, sinalizou um fã. “Covid foi convidada também?”, escreveu uma pessoa. “Já está todo mundo vacinado, né?”, ironizou outra. “Muita falta de senso mesmo, pandemia não acabou, linda”, acrescentou mais uma. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa de Melody para saber mais detalhes do evento, mas ainda não obteve retorno. Em fevereiro desse ano, Melody celebrou seus 14 anos com a família em São Paulo com uma festa que teve como tema a cantora Anitta.