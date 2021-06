Tiago Abravanel rebate discurso polêmico de Patrícia Abravanel: ‘Ato homofóbico’

Cantor expôs sua opinião após a tia ser criticada nas redes sociais por suas falas no ‘Vem Pra Cá’

O cantor Tiago Abravanel se posicionou após sua tia, Patrícia Abravanel, ser criticada nas redes sociais por um discurso que fez ao vivo no programa “Vem Pra Cá”, do SBT, sobre a comunidade LGBTQIA+. “Assim como ela falou ao vivo o que ela pensa, eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes e tentar dizer para você, tia, como eu me senti assistindo”, afirmou o neto de Silvio Santos. Patrícia estava comentando sobre um vídeo de teor homofóbico postado por Rafa Kalimann e Caio Castro quando disse que as pessoas LGBTQIA+ deveriam ter mais compreensão com os outros e se usou como exemplo. A apresentadora falou que ela foi criada de forma conservadora e que não sabia como explicar para os filhos que pessoas do mesmo sexo podem se amar e se relacionar. Tiago rebateu as declarações da apresentadora: “Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas você precisa respeitar quem eu sou. E ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou não para você, se você gosta de café ou chá, se quer doce ou salgado. Quando se opina em relação a isso, é um ato homofóbico”.

O artista também comentou sobre o pedido de “mais compreensão” da comunidade LGBTQIA+ feito pela tia. “Não é uma questão de tolerância ou calma, porque as pessoas sofrem com isso, as pessoas morrem por conta disso e isso é muito sério. Quando um homem ou um casal de gays está na avenida Paulista e leva uma lâmpada na cabeça, não dá tempo de explicar. A gente precisa, sim, falar e questionar com respeito, com sabedoria, com movimento, pois esse movimento precisa acontecer”, afirmou. Durante seu discurso, Tiago acrescentou que se uma pessoa quer aprender, ela precisa ir atrás de informação e não esperar que quem sobre sofre preconceito venha até ela ensinar. “Se você quiser me ligar e quiser perguntar qualquer coisa que você queira, vou te explicar com calma e todo carinho do mundo. A partir do momento que você vai para a televisão ao vivo e fala o que acredita ou o que bem entende, você é responsável por aquilo. Não dá para passar a mão na cabeça”, ressaltou.

Outro ponto comentado pelo cantor é que Gabriel Cartolano tentou dar um ponto de vista diferente para a filha de Silvio Santos na atração matinal, mas ela, aparentemente, não deu muita atenção. “Me preocupa também ver o Cartolano, seu parceiro de programa, tentar te explicar uma situação, tentar colocar seu posicionamento, mas eu senti que não houve de fato uma atenção sobre aquilo que ele estava falando. Para a gente aprender, a gente precisa escutar. Esse é o movimento que precisa acontecer. Se você quer aprender, procure saber, vai atrás porque como comunicadora você tem essa responsabilidade e como cidadã você tem essa obrigação”, enfatizou. Tiago, que é casado com Fernando Poli, terminou o vídeo dizendo que está aberto ao diálogo e enfatizou que continuará lutando pela causa LGBTQIA+.