Rodrigo Bocardi rebate ao vivo telespectador que disse que a ‘Globo é uma piada’

Apresentador do ‘Bom Dia SP’ fez questão de responder o comentário sobre a greve da CPTM durante o jornal matinal

Reprodução/Globo/24.08.2021 Rodrigo Bocardi respondeu ao vivo o comentário feito por um telespectador nas redes sociais



O jornalista Rodrigo Bocardi, que passou um período no comando do “Jornal da Globo”, voltou afiado ao “Bom Dia SP”. Na edição desta terça-feira, 24, o apresentador rebateu um telespectador que criticou a Globo por causa de uma entrevista exibida no jornal matinal. Durante a cobertura da greve da CPTM em São Paulo, uma das pessoas entrevistadas contou que estava receio de se atrasar, pois ficou mais de um ano desempregada e era seu primeiro dia no emprego novo. A história da mulher prejudicada pela greve repercutiu entre os telespectadores, que comentaram sobre o assunto nas redes sociais. Como de costume, Bocardi leu os comentários do público que apareceram no telão. Em seguida, ele disse que tinha separado um post de um telespectador para ler ao vivo. “O ‘Bom Dia SP’ acha para entrevistar exatamente uma senhora que começou seu emprego hoje. Essa Globo é uma piada mesmo”, escreveu um homem identificado como Wellington. Após ler a crítica, o jornalista logo rebateu: “É o seguinte, a piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Estamos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja seu caso, mas quantas pessoas estão no seu primeiro dia no meio dessa pandemia?”.

impressão minha ou o bocardi está zero paciência esses dias? — yaya (@mejiahyaya) August 24, 2021

Rodrigo Bocardi é uma piada, né? — bea (@whymendex) August 24, 2021

"Primeiro que piada é esse seu comentário " – Bocardi, Rodrigo — Anderson da Silva ⓟ 🌵 (@anderson_1914) August 24, 2021