MC VK quebra silêncio após morte de MC Kevin: ‘Não estou fugindo’

Músico disse que está colaborando com a polícia sobre a investigação do amigo e que quer ‘entender o que aconteceu’

Reprodução MC VK (à esquerda) estava com MC Kevin no dia do acidente em hotel



Depois de ser questionado pela viúva de MC Kevin, o cantor MC VK, que estava com o amigo no momento em que ele caiu da varanda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quebrou o silêncio e se pronunciou por meio de um vídeo no Instagram. Com a legenda “Perdi o meu amigo, um verdadeiro irmão há alguns dias. Tenho sofrido muito pelo fato, sido ameaçado, mas continuo forte pela minha família e pela história que tivemos”, MC VK contou sua trajetória ao lado de Kevin e deixou claro que os dois eram muito próximos. “Ele era meu amigo, padrinho da minha filha. A gente morava praticamente junto (…) Nosso vínculo era forte e quem falar que não era, tá mentindo”, disse. Em uma parte da gravação, VK conta que ele e sua família estão sendo ameaçados, mas que ele segue com a consciência limpa e que está colaborando com a polícia.

“Não estou sabendo lidar, estou apagando e estão me agredindo muito. Estão agredindo minha família e minha filha. Eu não tenho respostas para isso. Já deixei tudo na mão da polícia, deixei meu celular, minhas senhas. Fiz dois testemunhos e pedi para o meu advogado falar que estou a disposição, de fazer dez testemunhos, o que for, não estou fugindo. Só eu sei o que estou passando e não vou fugir dessa luta. Espero que isso pare, não tive um momento de luto pelo meu amigo. Estou sendo encostado na parede, massacrado… E o Kevin conhece meu coração mano. E eu sei que lá de cima ele vai me proteger. O que me dá forças para seguir é a força que ele [Kevin] colocou em mim”, disse. “A resposta todo mundo vai saber. Não vou falar o que aconteceu para cada pessoa deduzir isso e aquilo. Vamos esperar a resposta e a resposta é uma só, e eu estou colaborando com tudo. Só falta a resposta da Justiça. Não sei o porquê [aconteceu]. Eu quero saber o que aconteceu. Eu perdi um amigo, a única pessoa que queria meu bem no meu ponto de vista”, completou. Ao fim do vídeo de oito minutos, o MC se emocionou e declarou que não deixará que o amigo seja esquecido.

Deolane Bezerra questiona versões da história

Deolane Bezerra divulgou nesta sexta-feira, 21, áudios gravados pela suposta amante do artista, a modelo Bianca Dominguez, que disse em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro que recebeu cerca de R$ 2 mil para transar com Kevin. O funkeiro estaria com dois amigos, MC VK e Jhonatas Cruz, no período em que conheceu Bianca em um quiosque na praia e quando estavam no apartamento no 5º andar. No áudio, a modelo disse: “Ele falou: ‘Sujou, está vindo gente aí’. Aí o VK disse para ele: ‘É, Kevin, melhor você sair fora’”. Ao expor esse trecho da gravação, Deolane questionou: “E aí, MC VK, você não estava tomando banho na hora que ocorreu os fatos?”. Sem citar nomes, Bianca continuou: “Eles foram para o canto porque a suíte tinha a parte da entrada, o banheiro, o quarto e a sacada. Ele falou: ‘Melhor sair fora, Kevin, antes que suje’. Só que ao invés dele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada. Ele me chamou, me puxou pelo braço, falou que queria ficar comigo e [depois] os dois continuaram falando dentro do quarto. No que eu fui prestar atenção na conversa, olhei e ele já estava pendurado”. A advogada fez mais questionamentos demonstrando que as histórias contadas anteriormente não batem com o que a modelo diz no áudio. “E você, Bianca, não falou que sem motivo algum olhou para o quarto? Então ele estava conversando com o MC VK? Foi com o Jonathan ou com o MC VK que falou? Jonathan não estava lá em baixo?”, escreveu Deolane.