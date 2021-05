Álbum póstumo de MC Kevin ultrapassa 1 milhão de streams horas depois do lançamento

‘Passado e Presente’ é o nome do trabalho do artista, que morreu aos 23 anos; mãe do cantor agradeceu repercussão

Reprodução/Instagram/mckevin/val.negra/21.05.2021 MC Kevin deixou o álbum 'Passado e Presente' pronto antes de morrer



Um novo álbum do cantor MC Kevin, chamado “Passado e Presente”, foi lançado nesta sexta-feira, 21, e, em poucas horas, já ultrapassou 1 milhão de streams em uma plataforma de música. A notícia foi celebrada por Valquíria Nascimento, mãe do cantor. “1 milhão em nove horas. Se ele estivesse aqui, ele estaria falando: ‘Mãe, o pai está estourado. Eu sou o Kevin’. Só gratidão a Deus e a todos os amigos e todos os fãs. Obrigada! Sem palavras”, escreveu no Instagram. Valquíria também mandou um recado para Kevin: “Filho, está aí seu sonho realizado. Obrigada, Deus! Tenho certeza que você está feliz aí no céu. Te amo! Eu só gostaria de ter você do lado para olhar seu sorriso”. Ela também falou sobre o jeito brincalhão que o filho tinha: “Estou até ouvindo ele me falar: ‘Mãe, esquece, agora é 100 mil para ver o Kevin, tá?’”. O álbum conta com 10 faixas e participações especiais de MC Ryan, MC PH, MC Hariel e Vulgo KF. MC Kevin morreu no último domingo, 16, aos 23 anos após cair do 5º andar de um prédio em que estava hospedado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A Polícia Civil está investigando o caso e o que motivou a queda do artista. Depoimentos já foram colhidos, celulares de pessoas envolvidas foram apreendidos pela polícia e os agentes aguardam o resultado do exame toxicológico feito no corpo do artista.