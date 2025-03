‘Me sinto despreparado e desqualificado na maior parte do tempo’, desabafa Justin Bieber

Após apresentar um comportamento que preocupou fãs, cantor compartilhou algumas de suas lutas internas e inseguranças nas redes sociais, revelando que, apesar do sucesso, muitas vezes se sente como uma ‘fraude’

ANGELA WEISS / AFP "Eu me sinto despreparado e desqualificado a maior parte do tempo", expressou Justin



Justin Bieber compartilhou na última quinta-feira (13) algumas de suas lutas internas por meio de uma postagem nas redes sociais, revelando sentimentos de insegurança e autocrítica. O cantor, que tem 31 anos, expressou que, apesar de sua carreira de sucesso, frequentemente se sente como uma “fraude”. Ele mencionou que tem dificuldades em aceitar elogios e em reconhecer suas próprias conquistas, sentindo-se muitas vezes indigno do reconhecimento que recebe.

“As pessoas me disseram minha vida toda: ‘Uau, Justin, você merece tudo isso’. Mas eu sempre me senti indigno. Como se eu fosse uma fraude. Como se, quando as pessoas me dissessem que eu mereci algo, eu me sentisse dissimulado. Eu pensava: ‘Se eles pudessem ouvir meus pensamentos. Se eles soubessem o quão mesquinho e egoísta eu sou, não diriam isso’. Se você se sente dissimulado, bem-vindo ao clube. Eu me sinto despreparado e desqualificado a maior parte do tempo”, escreveu o cantor.

Casado com a modelo Hailey Bieber desde 2018, o cantor também é pai de Jack Blues Bieber, que nasceu em agosto do ano passado. Recentemente, fãs expressaram preocupação com sua aparência e comportamento durante aparições públicas, o que gerou especulações sobre sua saúde mental e bem-estar.

Além disso, surgiram rumores sobre um possível uso de substâncias ilícitas, especialmente após ele ser visto utilizando um bong. No entanto, representantes de Bieber desmentiram essas alegações, classificando-as como “lamentáveis” e alimentadas por narrativas sensacionalistas que não refletem a realidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira