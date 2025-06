Meghan Markle e Harry discordam sobre briga com a família real

Dinâmica tem gerado preocupações sobre o bem-estar emocional de Harry; relação entre Harry e seu pai, o rei Charles, permanece marcada por tensões, que se arrastam há cinco anos

Meghan Markle está incentivando o príncipe Harry a olhar para o futuro, em vez de se prender às desavenças com a família real. De acordo com uma fonte próxima ao casal, Meghan tem abordado a situação de maneira profissional, enquanto Harry ainda se encontra atrelado a questões do passado. Essa dinâmica tem gerado preocupações sobre o bem-estar emocional de Harry. A relação entre Harry e seu pai, o rei Charles, permanece marcada por tensões, que se arrastam há cinco anos. Recentemente, Harry compartilhou que não mantém mais contato com o pai, o que acentuou ainda mais a crise familiar. Essa falta de comunicação é um reflexo das profundas divisões que se formaram ao longo do tempo.

Fontes ligadas à família real apontam que a confiança entre Harry e os membros da realeza, especialmente entre Charles e William, está em níveis críticos. Ambos parecem relutantes em buscar uma reconciliação com Harry, o que sugere que as feridas abertas ainda não foram curadas. Essa situação tem gerado um clima de incerteza sobre o futuro das relações familiares. Enquanto isso, Meghan continua a apoiar Harry em sua jornada, tentando ajudá-lo a superar os desafios emocionais que surgem dessa separação.

