Record revolta público ao mudar regras de última hora em ‘A Fazenda 12’: ‘Cancela’

Marcos Mion anunciou um dia antes da roça que não teria o resta um e no dia seguinte disse que se confundiu; o poder da chama verde também está gerando polêmica nas redes sociais

Reprodução/Record TV Marcos Mion disse que confundiu ao dizer as regras e público não acredita



A formação da roça que aconteceu na noite de terça-feira, 18, em “A Fazenda 12” está dando o que falar, pois a Record TV e o diretor do reality show, Rodrigo Carelli, estão sendo acusados de manipular o jogo. Um dia antes da formação da roça, Marcos Mion disse que não teria a puxada da baia e que os dois peões mais votados pela casa iriam para os temidos banquinhos. Ele também informou que teria uma quinta pessoa na roça. A Jovem Pan chegou a entrar em contato com a emissora na manhã de terça pedindo mais detalhes sobre essas novidades da roça e a Record respondeu que só iria revelar na hora do programa ao vivo. O problema é que antes de começar a formação da roça, Mion disse que tinha se confundido e que não sabia onde estava com a cabeça quando falou que não teria o resta um. O público não caiu nessa conversa.

Outro problema foi a chama verde do Lampião, que acabou anulando a chama vermelha e os telespectadores não gostaram. Mariano ficou com o primeiro poder e deu o outro para o Lipe. O poder da chama vermelha é escolhido pelo pessoal de casa através TikTok e esta semana o dono desse poder tinha que indicar uma das pessoas da casa para a roça. Lipe escolheu Tays. O problema é que, com a chama verde, Mariano pode tirar um peão da roça e vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. O sertanejo salvou Tays, isso depois de ser confrontado por Biel, que disse ao vivo que não tinha entendido por qual motivo ele deu a chama vermelha para o Lipe e não para a cantora, e vetou Mirella da prova. Raissa chegou a dizer para algumas peoas que viu uma troca de olhares entre Mariano e Biel após o poder ser revelado, algo que é contra as regras do programa. Depois de toda essa confusão, a hashtag “cancela o poder” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 18. Jojo, Mateus e Stéfani irão disputar a Prova do Fazendeiro.

1°Como assim um poder que anula o poder que a gente votou pra ter? 2°E até onde lembro, o @marcosmion

Disse que não ia ter puxada da baia. 3°seriam os dois mais votados da casa q completariam a roça (Jojo acabou indo de todo jeito. EU NÃO TÔ MALUCA CANCELA O PODER pic.twitter.com/A4MWaTKkiP — 97% biólogo 🐇 (@sosurtadam) November 18, 2020

Gente, o programa de segunda não é gravado? Como q o mion errou na explicação num programa gravado??? CANCELA O PODER pic.twitter.com/EAQyNRpj4X — Pathy/Girafa🦒🌓🎪⚡👼 (@NotSantispathy) November 18, 2020

Olha esse programa hj passou dos limites da manipulação. Ñ é possível q ninguém vai fazer nada. Cadê os sites de fofocas? cadê os grandões q fazem barulho? É uma Falta de respeito tamanha. É um absurdo do absurdo. ROÇA MANIPULADA

CANCELA O PODER — ᵀˢ Lali ᵖˢ✘ (@LaliBisaad2) November 18, 2020

TEVE DOIS SINAIS NA FORMAÇÃO E A PRODUÇÃO NÃO VIU CANCELA O PODER pic.twitter.com/ebcOOOL5d5 — moments 🍫 ᵇˢ (@momentsterellas) November 18, 2020