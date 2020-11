Lipe se irrita com Jojo e a chama ‘mimada’ durante briga em ‘A Fazenda 12’

A cantora ficou incomodada com o fato do peão ter escolhido a Lidi e não ela para salvar no resta um

Reprodução/Record TV Lipe não gostou que Jojo foi tirar satisfação sobre o resta um



O clima esquentou após a formação da roça em “A Fazenda 12” e teve fogo no feno entre Lipe e Jojo Todynho. O ex-participante do “De Férias com o Ex” salvou Lidi no resta um e a dona do hit Que Tiro Foi Esse ficou incomodada. Quando os peões voltaram para a casa, Jojo foi tirar satisfação. “Você foi burro”, disse a peoa. “Você nunca me salvou, mas eu tenho que te salva?”, questionou Lipe visivelmente irritado e a cantora voltou a chamá-lo de burro. “Tá bom, minha consciência está tranquilaça. Eu te salvei, não te coloquei na roça, mas no resta um você nunca me passou e eu tenho que te passar? A Lidi me salvou seis vezes já e você nunca me salvou”, falou o peão que recebeu a chama vermelha de Mariano e teve o poder de indicar um peão para a roça e, entre Jojo e Tays, ele indicou o affair de Biel. A cantora falou para Lipe que também estava tranquila, mesmo não aparentando. Foi então que o peão disse: “Você não está sabendo aceitar, está sendo mimada para caralh*”. A briga entre os peões já está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 18, e está dividindo opiniões.

TE AMO JOJO, MAS TU TÁ FALANDO NADA COM NADA. LIDI SALVOU LIPE 6 VEZES. ELE É A PRIORIDADE DELA E FOI GRATO POR ISSO. VOCÊ DIZ QUE SUA PRIORIDADE É O MATEUS E FIM. realmente n entendi o porquê q a jojo tá chamando o lipe de burro #AFazenda12 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/D5Jqt5Fr2E — Jess⁷ 🍸💥🐇 (@bubsbbb) November 18, 2020

O Lipe está corretíssimo e não merecia a raiva da Jojo. Sinto que ela tenta não se envolver com o jogo mas não tem jeito. Ela deveria assumir pra si mesma que abala sim… Enfim #AFazenda12 — Annaludendorff (@Annaludendorff1) November 18, 2020

Ela ficou magoada por que achou que o lipe a lidi se importasse com ela — Daiana (@daiana57184068) November 18, 2020